坦言集：中俄伊印

美國霸權主義是全域布局、全球作戰，好的方面是兼顧各方，調動得宜的話，可以東西出擊，圍魏救趙，軍力和政治行動可有規模效益，也可以有高效率、高效益。

然而，一旦美國國力、軍力、財力衰竭，調動不便的話，便狼狽地東堵西補，吃力不討好，全球布局變成尾大不掉，不能靈活應對挑戰。特別是當四處起火，美國兼顧不暇，便成敗局。當年歐洲的羅馬帝國便是如此，即使分為東西帝國，還是分別潰敗。東羅馬帝國蛻變成退守君士坦丁堡一隅的千年城邦，在歐亞歷史裏，苟延殘喘。

美國會否開始衰落呢？美國若失去近乎同種同文，所謂共同的歐洲價值的歐洲支持，能否還有全球霸權之機會？抑或要退守美洲，甚至連美洲也作反，霸權全盤崩潰呢？強大如蘇聯，也在內外壓力下自我瓦解。

美國面對的內外困難，遠大於當年的蘇聯，會否有另一形式的內亂、分裂、瓦解呢？現在美國久衰之勢，還要開啟與中國、俄羅斯、伊朗敵對的新冷戰，不自量力，加強了內外消耗，霸權面對的挑戰壓力更大，它脆弱的民主制即時全面轉換為表裏合一的金權政治，能否有足夠韌力維持已經崩解的政治與經濟體系？

中國、俄羅斯、伊朗以至印度，面對的是衰落中的美國霸權，西歐的殖民主義、帝國主義。以這4國為例，國際外部條件已大改變，逐步走上霸權主義、殖民主義沒落，無力維持原來壟斷之局，世界正由此而呈現多極化、多元化趨勢，這4國為首應可輕易抵擋美國、西歐垂死掙扎的攻擊。貿易戰、代理人戰打不起，只要各國慎重，金融戰也可以不敗。假以時日，美國、西歐的內部矛盾嚴重，外部再也沒法靠掠奪他國資源來挽救。一、兩場局部戰爭，例如當前的烏克蘭戰爭、以色列的巴勒斯坦之戰，便足以進一步把歐美的資源條件消耗掉，西歐或可再由合而分來作再生的蛻變，依賴當然不是老大保守的西歐，而是經歷幾番大變動的東歐；美國則似乎沒有轉型復興的機會了。

中俄伊印等依靠的是後起優勢，擺脫歐美的控制，從歷史失敗的反思而興，應是下一階段世界發展的主力，歐美夾雜殖民主義的資本主義，應走上歷史終結之路。世界這樣的變化，可能不是簡單的歷史迴圈，而是新世界了。