空運赴日屏幕分離器 檢值1300萬黃金

【本報訊】香港海關機場科人員根據風險評估及情報分析，於本月3日凌晨檢查一件由香港出口往日本、報稱載有屏幕分離器的空運貨物。該貨物內有8個紙箱，總重量約120公斤。經X光掃描後，顯示每個紙箱內有4部外表相若的屏幕分離器，惟分離器部分組件密度異常，遂拆開調查。

人員發現該32部屏幕分離器包裝完整無缺，機身相對新淨，拆開其密度最高的變壓器組件，並打開其中一件變壓器的外殼後，發現一疊連接電線的金屬片。經細心觀察後，發現該些金屬片厚度並不一致，顯示該變壓器並非一般變壓器，但因該疊金屬片緊緊連在一起，因此要拆開對每一塊作分析檢查。

揭鑄造成變壓器金屬片 關員拆開變壓器後，發現34塊E型金屬片，取上手後感覺手感有異，於是把34塊金屬片逐一上磅，結果發現其中15塊金屬片的重量異常，是其他金屬片重量的5倍，因此懷疑金屬片被人加工。關員刮走金屬片表面塗層及剪開金屬片，揭發金屬片內層疑由黃金鑄造，最終在該32部屏幕分離器檢獲共重約21.7公斤黃金，估計市值約1,300萬元。

今次是海關首次發現不法分子，把黃金鑄造成變壓器的金屬片，混於正常的變壓器金屬片組裝於屏幕分離器內企圖走私出口。海關相信，若該批黃金成功走私到日本，可逃避約130萬元關稅。