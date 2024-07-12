不滿電動單車遭切線襲的哥 黑漢落網

【本報訊】上月中，社交網瘋傳一段車Cam短片，顯示一輛的士沿觀塘茶果嶺道行駛，在駛至兩段道路交界並切線時，一名男子疑踏乘電動單車從後而至，疑因切線問題與的哥爭執，並且拉開的士車門懷疑出手施襲，得逞後逃去。執法人員經追查後，於前日以涉嫌「駕駛未獲發牌照的車輛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「襲擊致造成身體傷害」等5宗罪，拘捕一名疑有黑幫背景的無業男子。

執法部門早前接獲一名的士司機報案，指在6月14日傍晚約6時，駕駛的士沿茶果嶺道右線往鯉魚門道方向行駛。當的士駛至兩段道路交界並切至中線時，一名無戴頭盔的男子疑踏乘電動單車，從的士後方約10米駛至，單車男疑不滿的士司機切線，在交通燈位前越過單白線，並把單車停在左邊行車線，繼而落車走至的士司機位與的哥爭執。

拉開車門施襲 共涉5宗罪 期間，男子打開司機位車門，懷疑出手推撞並且襲擊的哥，得逞後踏乘單車往觀塘方向逃去，有「車Cam」則拍下事發經過。

執法人員經翻查閉路電視錄影片段，鎖定懷疑涉案男子身份，並於前日以涉嫌「駕駛未獲發牌照的車輛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「不小心駕駛」、「襲擊致造成身體傷害」及「沒有第三者保險而使用車輛」共5宗罪，拘捕一名報稱無業的姓陳（28歲）本地男子。據悉，疑犯疑有黑幫背景，他其後獲准保釋候查，須於8月向執法部門報到。