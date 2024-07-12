涉逼2少女性交拍片 搜查賓館拘2青年

被捕16歲仔為失蹤者 料無關賣淫活動 執法部門早前調查一宗青少年失蹤案件，期間揭發有人與未成年少女入住油麻地一間賓館，至前日在上址救出一名12歲女童，並且尋回一名16歲少年及一名在精神上無行為能力的同齡少女。人員經調查後，拘捕一名19歲無業青年及該名16歲男生，該男生為案中尋回的失蹤少年，兩女事主則送院檢驗。據悉，涉案4人透過網上社交媒體認識成為朋友，有人把兩女事主帶到賓館進行性交並一度拍片，相信案件不涉賣淫活動。

西九龍總區執法人員，日前調查一宗失蹤青少年案件時，揭發一名成年男子帶同未成年人士，入住油麻地一間賓館。

至前日，人員突擊搜查該間賓館，並在賓館房間內救出一名12歲女童，同時尋回一名16歲少年和一名懷疑在精神上無行為能力的16歲少女。

16歲女精神上無行為能力 人員經進一步調查後，以涉嫌「與精神上無行為能力的人性交」及「製作兒童色情物品」罪，拘捕一名報稱無業的19歲本地青年，另以涉嫌「與年齡在13歲以下的女童性交」及「窺淫罪」，拘捕一名報稱學生的16歲本地少年。兩名疑犯已被帶走調查，兩名女事主則被送院檢驗。

據了解，被捕男生為失蹤人士，4人透過網上社交媒體認識而成為朋友。其後，有人把兩女事主帶到賓館後進行性交並一度拍片，相信案件不涉賣淫活動，惟有人為逃避追查，因而租住不同地區的賓館。

執法人員指出，過往調查多宗涉及未成年少女被身體虐待及性虐待案件，發現罪犯大多利用未成年人士心智未成熟的弱點，而對其施加虐待及剝削她們。另外，人員亦留意到未成年人士容易透過社交平台結識損友，因此希望家長多加留意，共同保護兒童。

製作兒童色情物品是嚴重罪行，根據香港法例五百七十九章《防止兒童色情物品條例》第三條，任何人製作兒童色情物品，最高可被判入獄8年及罰款200萬元。執法部門呼籲，家長應多留意子女生活習慣、社交狀況以及上網情況等，避免他們接觸到不良的資訊及誤交損友，防止性罪行的發生。另外，呼籲酒店及賓館業界，如目睹有任何可疑活動發生，或懷疑未成年人士入住酒店或賓館有可能干犯刑事罪行，請即與執法部門聯絡。