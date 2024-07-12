投資騙局呃400萬 拘6男女

【本報訊】今年4月起，執法部門接獲11名市民及5間公司報案，指於2022年杪至今年年初，被不法分子以高回報及佣金誘騙投資兩間會計公司，惟一直沒有收到任何回報，涉款約400萬元。人員經調查後，於本周二及本周三展開代號「霧道」行動，搗破一個本地詐騙集團，並以涉嫌「串謀詐騙」罪，拘捕4男兩女共6人（28至51歲）。他們為集團主腦及成員，分別報稱商人，會計師、補習老師、公司秘書及公司顧問，其中一名51歲男子涉嫌「非禮」被捕。

初步調查顯示，該個本地詐騙集團開設商會，舉辦不同形式商務交流，從中招攬受害人參加。在獲取信任後，有人即聲稱與內地單位有緊密來往，可以提供第一手消息和投資機遇，並且成立兩間本地會計公司，並訛稱該兩間會計公司將會取代4大會計師事務所，同時向受害人作出虛假承諾提供高額回報，又邀請他們投資該兩間會計公司。受害人簽署入股協議後，轉帳10萬至40萬元不等的入股費而成為股東。

為了提高騙局可信性，該兩間會計公司有實質業務，包括公司註冊及核數等。受害人成為股東後，集團成員會指示其利用會計公司名義，招攬及游說本地科研公司到內地開設分公司，聲稱有先機可率先向內地政府申請一個虛構的內地科技資助基金，獲取最高600萬元現金資助，受害人亦可從中賺取高額佣金。科研公司誤以為該兩間會計公司可以順利向內地政府成功申請資助基金，分別繳付6萬至25萬港元的申請費用。惟所謂內地科技資助基金，在申請後卻無實質進展，受害公司從未收到相關資助，受害人也從未收取承諾的佣金及投資該兩間會計公司的回報。

包括2會計師 開9空殼公司 執法部門調查發現，所謂入股費用及申請科技資金費用，在存入犯罪集團操控的銀行戶口後，大部分被人以支票及現金方式提走。至本周二及本周三，人員分別在上水、大埔、荃灣及香港仔拘捕6人，再持手令搜查各人住所、以及中、上環4個商廈單位，檢走手機、電腦、銀行及公司文件等證物。被捕疑犯包括兩名持牌會計師，集團開設至少9間空殼公司犯案，當中兩名女受害人於去年12月開會期間，被一名集團男成員摸臀部及胸部非禮。據了解，受害人包括專業人士、會計師、醫療及雲端服務公司。