幸福邨繼子涉襲擊父致死 母姊疑夾口供惹官非

聲稱死者客廳跌倒 頭有可疑踩踢傷痕 執法部門於本周一（8日）接獲一名女子報案，指其丈夫在長沙灣幸福邨福明樓一單位內暈倒。執法人員等到現場後，把事主送院最終證實死亡。人員在調查期間，懷疑有人曾襲擊死者，亦懷疑有人「夾口供」並隱瞞事件。懷疑涉案的3名男女，及後被落案起訴誤殺及串謀妨礙司法公正等罪，案件昨在西九龍裁判法院提訊。3名被告暫時毋須答辯，裁判官把案件押後至10月3日再訊，期間男被告須還押，其餘兩名女被告則獲准保釋。

本案3名被告依次是文旭成（男，22歲，無業）、文笑玲（女，33歲，侍應）及印尼籍的張惠珠（女，59歲，家庭主婦）。3人昨被押上法庭應訊，控方申請把案件押後，以便進一步調查。控方反對3人保釋，當中文旭成沒有保釋申請，其餘兩人則有保釋申請。裁判官聽罷陳詞後，批准兩名女被告保釋外出，保釋條件包括各須交出一萬元現金保釋、不可離港、交出旅遊證件，及每日到警署報到。

3人合控誤殺妨司法 文旭成被控於2024年7月1日與2024年7月8日之間，首尾兩日包括在內，在九龍長沙灣幸福邨福明樓一單位非法殺死男子李偉明。另外，3人被控於2024年7月8日與7月9日之間，首尾兩日包括在內，在香港某處串謀妨害司法公正，於警方調查時隱瞞男被告即文旭成，襲擊死者李偉明，即踢和踩死者頭部的行為。

據相關報道指，44歲的死者，於周一被發現時倒臥單位客廳，由救護車送院搶救，同日證實死亡。調查期間，執法人員發現死者頭部有可疑傷痕，於是向死者的親友查問，期間懷疑有人隱瞞案發經過，當中有人涉嫌聲稱死者當時是跌倒。本案3名被告之後被捕，及後被正式落案起訴，並於昨日被押解往法庭應訊。據報道透露，3名被告分別是死者的妻子、繼子及繼女。案件編號：WKCC 3051/2024