搵親友扮僱員呃抗疫基金 酒店男董事判監17個月
【本報訊】一名酒店男董事涉於新冠疫情期間，招攬6名親友訛稱他們為公司僱員，騙取「防疫抗疫基金」津貼共38萬元。男董事早前於區院承認5項串謀詐騙罪，其餘6名被告經審訊後各被裁定一項串謀詐騙罪成。法官張潔宜昨判處7人監禁13個月至29個月。張官斥各人存心欺騙公帑，若然計劃得逞，必會衝擊政府撥款制度。
6親友入獄13至29個月
7名接受判刑的被告包括吳卓然、吳浩然、郭麗珍、陳祉旻、趙紫棋（又名趙梓淇）、梁啟明及黃愷，介乎27歲至61歲。其中吳卓然和吳浩然為兄弟，郭麗珍是兩人的母親，案發日期介乎2020年4月18日至5月13日。案件原本另有3名被告，但當中兩人獲控方不提證供起訴，另一人則於審訊後獲判罪名不成立。吳卓然為「愛．酒店」董事，他於早前承認5項串謀詐騙罪，昨被判監17個月，其餘6人則經審訊後被裁定一項串謀詐騙罪成，除吳浩然與趙紫棋被判監29個月及13個月外，餘下4人均被判監14個月。案情顯示，被告吳卓然案發時為「愛．酒店有限公司」的董事，他招攬作為其親友的其餘6名被告，訛稱他們為公司僱員，並申請律貼，以圖詐騙合共38萬元。但審計職員發現，「愛．酒店」根本沒有職員，最終揭發案件。案件編號：DCCC 419/2022
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