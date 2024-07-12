困空置單位狗狗變腐屍 男子囚4周

【本報訊】一名保安於今年初在青衣工廈單位聞到惡臭，揭發一頭狗被反鎖在單位，已經身亡且全身腐爛。男狗主及後被控「放置腐肉及發出惡臭的物品在私人財產上」罪，案件昨在西九龍裁判法院提訊。沒有律師代表的被告選擇認罪，被判入獄4星期。裁判官曾一度詢問控方何以不控告被告殘酷對待動物罪，控方回應稱因為狗屍已腐化，無法檢驗。裁判官亦斥責被告不理狗隻死活，極不負責任。

31歲被告余凱傑，報稱任職運輸工。他被控於2023年11月1日與2024年1月15日之間，在青衣貨櫃碼頭路葵順工業中心3樓一空置單位內，無合法權限或解釋，而放置腐肉在位於上述單位的私人財產上，且未獲其擁有人及其佔用人的同意。

保安巡樓聞惡臭揭發 案情透露，被告與女友同居，並飼養了一頭9歲雌性狗隻。2022年5月兩人分手，前度搬走，並由被告獨自飼養該狗隻。今年1月15日，保安巡經葵順工業中心一單位，嗅到廁所傳來惡臭，遂破門入屋，驚見一頭腐爛狗屍。被告於翌日被捕，在警誡下稱，他在涉案大廈工作10年，知道涉案單位空置認為適合養狗。他於一年前，將狗隻放在涉案單位飼養。2023年11月，狗隻失去胃口，不久後死亡。他沒有移動屍體，但會為狗隻燒香。

被告於昨日並無律師代表，裁判官表示，有理由懷疑被告涉及殘酷對待動物行為，但因種種原因，只能起訴本控罪。裁判官形容本案是令人感覺最不快、相當難受的案件之一，並斥責被告極不負責任，「無能力就唔好養！」 認為即時監禁是合適判罰，遂以6星期為量刑起點，在認罪扣減後，判囚4星期。案件編號：WKCC 3027/2024