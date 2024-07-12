東呼即應：極端天氣湍流頻仍 搭飛機靠3招保命

東呼即應走訪專家醫生 贈乘客錦囊 今年全球發生多宗客機在飛行途中遇到氣流的意外，乘客輕則飽受驚嚇，重則頭破血流，甚至性命不保。有專家亦預測，隨着全球氣候變暖，未來幾十年嚴重湍流數量可能會增加一至兩倍。《東呼即應》找來專家等講述空難逃生錦囊。有專家建議上機時可預先留意逃生出口位置，在危險關頭應聽從機組人員指示；醫生則表示，客機急降容易導致頸或頭部受硬物撞擊，嬰兒和長者尤其容易受傷，建議帶嬰兒搭飛機要佩戴專用安全帶。

近月各地均發生多宗航機遇上氣流導致的意外，5月21日，新加坡航空客機遇上湍流，迫降曼谷機場，5分鐘急降近6,000呎，一名73歲英國老翁心臟病發死亡；上周一（1日），西班牙歐洲航空公司客機遇強烈氣流急降巴西，有乘客被拋到天花板，釀最少30人受傷。根據國際航空運輸協會統計，2022年發生的航空安全事故中，空中湍流高踞肇因第一；2023年觀察到空中湍流的報告多達3,800萬宗。從2009年到2018年，美國超過三分之一的航空事件與空中湍流有關。

香港專業飛行員協會主席張敬龍表示，氣溫上升及溫室效應令雲甚至雷雨雲去到更高的飛行高度，機師操控客機躲避時異常困難，加上現時空域非常繁忙，尤其暑假旅遊旺季將至，航班數目增加，有時客機未必可以避開涉事區域。

張解釋，湍流分為輕度、中度、嚴重，以及最嚴重的嚴重湍流，可能使客機在一至兩秒內下墜1,000至2,000呎，或急升100至200呎；另外，一般客機飛入雷雨雲時，機師看到有水分，便會避開這些地方，若出現晴空湍流，雷達則完全無法探測。

他指出，當氣流去到機翼，令一邊機翼的升力較高、另一邊則較低，自動導航系統會將飛機保持在足夠的飛行高度，並立即修正至機翼恢復平衡；但是若飛行地區或者空氣比較亂，客機受到非直線或側風吹襲，機翼未能及時平衡，客機就會因而左右搖擺。

留意逃生出口 客機中間最穩定 張敬龍指，當整架飛機充滿煙霧，基本上難以看見安全出口位置，所以上機時可以先看自己的座位距離安全出口多少排座位，並留意座位上救生衣擺放位置，以及安全示範卡上標示的逃生門，遇到緊急情況時，最重要是聽從機組人員指示。

他亦提醒乘客行李切勿超重，否則掉下就會壓傷人。若發生意外，機上哪個位置存活機率最大？張指，可選擇客機中間位置，因機翼是全機最穩定之處，而機尾用以控制飛機高度及風壓較高，故是最顛簸的位置。

香港急症科醫學院急症專科醫生楊小鳴稱，客機急降多導致頭頸受硬物撞擊，如行李艙打開掉下部分行李，會引致乘客頭部受傷，嚴重更會骨折；若乘客未有佩戴安全帶，亦可引致關節扭傷。

防嬰兒墮下 宜佩戴專用安全帶 楊續指，嬰兒和長者均較常見受傷，長者的肌肉協調性比較差，可能有其他關節問題，尤其若沒有佩戴安全帶在機上走動，突然遇到氣流急降時，可能會更易受傷；而一般兩歲以下嬰兒毋須購買機票，通常由父母抱着一起搭飛機。嬰兒坐在父母大腿上如遇上猛烈衝力，家長就會抱不緊令嬰兒墮下，可能造成嚴重受傷，建議家長讓嬰兒佩戴專用安全帶。

楊小鳴又指，部分乘客在機上因意外受驚，可能引發腎上腺素上升，令心血管壓力增加，有機會引致心臟病發。楊建議患心臟病人士搭飛機前，最好先諮詢醫生意見，扣好安全帶可確保安全，亦要留意機組人員起飛前的安全示範。

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