製作成本飆 《突破書誌》明年4月停刊

【本報訊】由基督教青年機構突破出版的《Breakazine 突破書誌》昨表示，因近年製作成本不斷飆升，加上讀者閱讀方式轉變，宣布將於明年4月之後停刊。未來大半年，書誌仍將繼續運作，但出版時間將稍作調整。

《Breakazine 突破書誌》於昨日在網站及社交平台公布，作為一本實體印刷的期刊，近年製作成本不斷飆升，加上讀者閱讀方式等外在環境轉變，經營一直困難。為更適切現時香港青年人的需要，編輯團隊經反覆思量認為需要空間再作部署，擬定將於明年4月之後停止出版。

2009年起出版 書誌又指，未來大半年，書誌仍將繼續運作，但出版時間將稍作調整。第078期書誌將於今年底推出，第079期即最後一期則在明年4月出版，並會回顧書誌過去16年來的事工。

突破書誌於2009年起出版，從回應通識科及價值教育的需要開展，關切青年及文化議題， 原為雙月刊，自2017年7月則改為季刊。另外，書誌曾在2020年7月28日表示，因可能觸及當時剛頒布及實施的《港區國安法》而宣布暫停出版第62期《危險閱讀》。