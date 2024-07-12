美第4度延長對港緊急狀態 駐港公署斥妄想症趨嚴重

【本報訊】美國總統拜登前日簽署行政命令，第4次延長針對香港的國家緊急狀態。該命令於香港2020年實施國安法後生效，取消香港的優惠貿易地位。外交部駐港公署昨對此表示強烈不滿和堅決反對，斥美方被迫害妄想症愈發嚴重，呼籲美方恪守國際法與國際關係基本準則，立即停止插手香港事務，以及停止自取其辱的政治表演。

「以港遏華」陰謀注定失敗 外交部駐港公署認為，美國一再泛化國家安全概念，稱香港局勢對其國家安全、外交政策和經濟構成威脅，被迫害妄想症愈發嚴重，並持續以當地法律為依據，對香港無理單邊制裁，形容其「以港遏華」險惡圖謀注定徒勞無功，惟恐天下不亂霸權行徑為世人不齒。

公署指，隨着《港區國安法》和《維護國家安全條例》實施，香港維護國家安全屏障進一步築牢，進入拼經濟、謀發展的新階段，更快融入國家發展大局，將更好發揮國際金融、貿易、航運中心地位，提供更開放營商環境，為全球經濟發展和繁榮穩定作出貢獻。

另外，港府表示強烈譴責和反對美國政府假借所謂「國家緊急狀態」，再次以政治凌駕法治，將人權問題政治化，肆意詆毀香港特區貫徹落實《港區國安法》，依法防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動進行。