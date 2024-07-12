抵港專才月入中位數達5萬

【本報訊】港府推出多種計劃搶人才，從2022年至今年6月底，各項人才計劃共吸引超過32萬人申請，獲批數目近20萬。政府表示，透過各項人才計劃來港的人大部分投身於香港的各類核心產業，過半到港人才已經成功就業並投身工作，他們的收入普遍較香港一般收入為高，月收入中位數達到約5萬元。

政府在2022年《施政報告》宣布推出一系列入境措施，吸引和便利世界各地的人才來港發展。包括「高端人才通行證計劃」（高才通計劃），以及優化各項原有人才入境計劃。

10%月薪20萬或以上 截至今年6月底，各項輸入人才計劃共收到逾321,654宗申請，當中有63%獲批，共197,314宗。這些人才獲准到港時，他們亦帶同家眷到港，共有121,136名受養人抵港。

政府提交立法會的文件又指，來港人才薪酬普遍較高，每月收入中位數約5萬元，其中四分之一每月收入10萬元或以上，10%每月收入20萬元或以上。

來港人才中有54%已經就業，他們主要從事的工作包括金融、創新及資訊科技和商貿等行業，均是香港的核心產業。文件還預計，以調查結果為基礎推算，2023年已抵港的高才通計劃人才可為香港帶來每年約340億港元的直接經濟貢獻，相當於本地生產總值約1.2%。