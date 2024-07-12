警隊佩槍7‧25起改為國產手槍

【本報訊】警方昨公布將引入兩款由中國製的9毫米手槍，分別為包括俗稱「92改」的CF98-A和CS/LP5，手槍有15發子彈，供給予前線軍裝部和刑事單位人員使用。新槍逐步取替現時軍裝人員使用的「史密夫威遜 （Smith & Wesson） 軍警十型」左輪手槍和刑事單位人員使用的「適格紹爾」（SIG Sauer） P250 半自動手槍。首批完成訓練的人員，將於本月25日開始配備新半自動手槍執勤。

新槍訓練課程會分階段進行，首批接受訓練的單位包括衝鋒隊、機動部隊、快速應變部隊及總部刑事部人員，而其他人員亦都會分階段陸續接受訓練，而未接受新手槍訓練的人員會繼續使用現有的手槍。

新槍設手動安全掣 新槍設有手動安全掣，能夠讓警務人員主動將手槍設置於安全模式，減低意外走火的風險，提升日常攜帶同使用新半自動手槍的安全性。

新槍在補充子彈方面速度更快，更換彈匣簡單快捷，能夠於短時間內完成。此外，新槍有多項平衡及穩定設計，能有效抑制射擊過程中所產生的後座力，提升整體射擊之準繩度及可控性。此外，專為亞洲人手形而設計的握把，能夠增強握槍的穩定性同操控性。