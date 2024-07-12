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牛頭角警署 男警員佩槍上彈走火

【本報訊】一名隸屬牛頭角分區的男警務人員，前日在牛頭角分區警署上彈區，替一支左輪佩槍上彈時懷疑意外走火，發射一發子彈。事件中無人受傷，案件列作「警員意外走火」。
警方重申，警隊就使用裝備有嚴格的規定，案件現正由牛頭角分區軍裝巡邏小隊第一隊跟進調查。
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