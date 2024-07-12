涉理大暴動 5男押8‧1再訊

【本報訊】2019年11月理工大學暴動事件發生近5年，執法部門於上月拘捕5名男子，落案控告他們一項暴動罪，其中一人另被控一項刑事毀壞罪。案件昨在九龍城裁判法院提堂。本案將轉介往區院審理。裁判官把案件押後至8月1日，屆時5人須往區域法院應訊。除一名被告因另案還押外，其餘4人均續准保釋。

5名被告依次為張頌堯（23歲，學生）、張展銘（28歲，無業）、陳俊僖（21歲，地盤工人）、陳沅銘（31歲，中學教師）及黎駿杰（24歲，學生）。他們被控一項暴動罪，指他們於2019年11月14日至20日期間，在理工大學連同其他人參與暴動。黎駿杰另被控一項刑事毀壞罪，指他於2019年11月19日，在理工大學無合法辯解而摧毀或損壞屬於理工大學的財產，即連接理大李嘉誠樓M座7樓712室的門及牆壁。

1人續還押 4人准保 案中5名被告，除張展銘因另案須還押外，其餘4人均准以5萬元保釋外出，期間不得離港，須交出旅遊證件、每周一次往警署報到及需住在報稱地址。案件編號：KCCC 1697/2024