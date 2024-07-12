余慧明稱錯在太愛港 法官指對減刑無幫助

余慧明

庭上不容政治宣言 打斷大狀讀求情信件 參與2020年立法會初選的47名泛民人士，涉嫌串謀顛覆國家政權而遭起訴，被指是始作俑者的戴耀廷等共31名被告認罪，14人經審訊後被定罪。45名罪成被告當中，岑子杰及余慧明昨在西九龍法院（暫代高院）作求情。岑子杰獲曾替控方出庭作供，屬初選組織者區諾軒為他撰寫求情信；代表余慧明的大狀讀出由余撰寫的求情信，提及或許自己錯在太愛香港，即被法官打斷，明言法庭不容許政治宣言。

法庭於周三（10日）已聽取毛孟靜、黃碧雲等7人的求情，昨由參加九龍西初選的岑子杰，及參選衞生服務界初選的余慧明展開求情。其中余慧明是受審後被定罪，岑子杰則選擇認罪。

岑子杰獲區諾軒撰求情信 岑子杰的代表大狀指，岑於2012年因協助組織及參與非法集會控罪被罰1,000元，他亦上了一課。至2019年他多番組織集會，都獲得執法部門批准。岑又呈上本案認罪被告之一的區諾軒撰寫的求情信，提到岑在協調會議中，反對無差別否決財案。大狀認為，岑子杰罪責應屬最輕級別。

余慧明的代表大狀指，她所參加的衞生服務界沒有舉行協調會議或選舉論壇，沒有證據顯示她曾跟初選組織者，或其他參加者商討，形容余基本上是獨自行事。大狀指法庭應歸類余為其他參加者。大狀又指，當初沒有人確實知道，初選計劃是否違法，強調余不是死心塌地的激進派，她曾經提倡的「大三罷」等，都是非暴力的手段。對於她簽署了「墨落無悔」聲明，大狀解釋，余以為這是既定措詞，不適用於衞生服務界。

大狀續指，余慧明是一名註冊護士，本案後將面對紀律聆訊，很大機會不能再從事有關工作。即使她服刑完畢，她仍需付出代價。大狀讀出由余自行撰寫的求情信，提及自己參選是想「破局」，直到現在，她仍認為在立法會用投票以求改變是沒有錯，也許錯就錯在自己太愛香港。說到此時，法官即打斷陳詞，表示法庭不會容許政治宣言，坦言不認為內容對減刑有任何幫助，反而顯得她沒有悔意。

兩人昨求情完畢，下一批作求情的是參加新界西初選的伍健偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒和譚凱邦。他們將會於7月30日開始求情，預計需時3天。案件編號：HCCC 69,70/2022

岑子杰