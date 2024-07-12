醫健：職場健康：裝修維修安全你要知——揀選職安健星級企業

不論是新居入伙或舊屋翻新，都是想將安樂窩裝修得美輪美奐，住得舒適，但裝修從來不是一件簡單的事，揀選穩妥同安全裝修公司十分重要，以下四招錦囊就幫到你。

第1招「師傅有牌 開工掂晒」 當工程需要在單位外牆搭建懸空式竹棚架 （俗稱「吊棚」） 時，其架設、相當程度上的擴建、更改及拆卸須由「曾受訓練的工人」在「合資格的人」的直接監督下進行。業主可要求工人出示相關資歷證明，所有工人除須持有「平安卡」外，監督棚架工作的「合資格的人」須持有「大工牌」及有十年或以上的竹棚工經驗；而棚架工人需持有「大工牌」或「中工牌」及有一年或以上竹棚工經驗，同時亦須持有「高級懸空式棚架安全訓練證明書」或「中級懸空式棚架安全訓練證明書」（詳情請參閱勞工處新修訂《竹棚架工作安全守則》第五版）。

第2招「設備充足 安全監督」 在外牆進行維修工程時，必須使用符合安全規格的工作平台。進行棚架工作的工友，必須先配戴全身式安全帶，並且將其懸掛繩（俗稱「尾繩」） 繫於穩固的繫穩點或已連接於繫穩點的獨立救生繩上，而穩固的繫穩點可以是經檢驗的有眼螺栓或流動式臨時防墮繫穩裝置等。

第3招「勞保齊全 安心之選」 業主可要求裝修維公司在施工前，出示有效的勞工保險及第三者保險，並且要留意保單保障範圍所涵蓋相關的工程類別，例如有關棚架或者外牆工程等類別。

第4招「裝修有星 安全至醒」 業主可以從「職安健星級企業名冊」選用通過香港安健認證計劃審核的星級企業，這些星級企業都能有效執行安全管理制度，保障施工安全並且擁有良好的工作安全紀錄。

大家在選擇裝修維修公司時，不妨從職安健星級企業名冊中挑選合適的公司，既能確保施工安全亦能保障自身利益，倍感安全又放心。職安健星級企業名冊連結： https：//www.oshc.org.hk/oshc_data/files/RMAA_Star_List.pdf

職業安全健康局

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