調節腸道微生態 緩解自閉童焦慮

【本報訊】香港中文大學（中大）醫學院研究團隊發現，自閉症患者的腸道微生態與正常人有異，他們利用機器學習模型，開發出新型非入侵性自閉症檢測工具，整體靈敏度超過九成，有助及早評估兒童患上自閉症的風險。中大醫學院亦完成了另外一項先導臨床研究，發現調節腸道微生物群有助緩解自閉症兒童的感官敏感和焦慮症狀一成半至兩成。

研發檢測工具及早診斷 團隊分析了1,627名1歲至13歲有自閉症和沒有自閉症兒童的糞便樣本，並收集他們在飲食、藥物或共病的數據，發現自閉症兒童的腸道內有多種微生物出現改變，包括14種古菌、51種細菌、7種真菌、18種病毒。團隊再利用機器學習模型，開發了一個由31種腸道微生物標誌物組合而成的自閉症檢測工具。

中大醫學院裘槎醫學科學教授、香港微生物菌群創新中心總監及新基石研究學者黃秀娟表示，現今診斷或會遺漏症狀較輕微的兒童，導致延遲診斷。本次研究結果可協助兒童及早診斷，並預測自閉症的風險。中大醫學院內科及藥物治療學系研究助理教授蘇奇指，團隊利用31種腸道微生物組成的工具偵測自閉症，整體靈敏度及特異度分別高達94%及93%。

另外，中大醫學院亦完成一項先導臨床研究，團隊研發出微生態調節腸道微生物群，並向數十名患病兒童提供療程。中大醫學院精神科學系助理教授黃永昊指，研究初步結果顯示，自閉症兒童服用微生態配方後，可緩解感官敏感和焦慮症狀15至20%。