打科興翌日不治 保安裁死於自然

有關無關 兩專家證人各執一詞 患糖尿等病的六旬男保安，於2021年在私家診所接種科興疫苗第二針，但翌日感不適，出現胸口痛等症狀，經送院後不治。死因庭早前就事件召開死因研訊。陪審團昨日經過退庭商議大約6小時後，以3比2裁定死者死於自然，死因是心律不正，並建議接種疫苗前，醫護應索視接種者過往病歷，若有長期病患，應建議對方先作檢查。

本案研訊對象是死者曾慶城，他患有糖尿及高血壓，終年63歲。據證供顯示，2021年7月初，他到私家診所接種首劑科興疫苗。同年8月6日，他到同一診所接種第二劑科興疫苗。翌日，死者感到不適，被送往北大嶼山醫院搶救後不治。本案由死因裁判官周至偉，連同5人陪審團審理。為死者接種疫苗的私家醫生，以及衞生署被列為利害關係方。死者家屬沒有律師代表。

患心臟動脈血管病變 在聆訊期間，曾有兩名專家證人作供，其中一名心臟科醫生認為，事故與接種疫苗有關係。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會成員則指，無法證明事件與疫苗有關，得出結論為與接種疫苗的因果關係不一致。家屬代表陳詞時則指，不能排除疫苗與事主死亡有關。私家醫生及衞生署代表則指，死亡與疫苗事件因果關係不一致，認為應將死者死因歸類為死於自然。

死因裁判官早前引導陪審團時指，若陪審團接納專家證供，認為死者在注射疫苗前，已經患有心臟動脈血管病變，導致動脈粥樣硬化及動脈阻塞，可裁定死於自然。若認為是有其他因素，例如因接種疫苗誘發過敏反應而導致死亡，則可裁定死於意外。死因裁判官特意提醒，陪審團需客觀審視證據。陪審團於昨晨10時許退庭，至昨午4時許終有結果，裁定死者死於自然。

死因庭過往亦曾處理有關死者懷疑注射新冠疫苗後導致死亡的案件，首宗案件於2021年底開庭處理。該案死者為有多項長期病患的63歲男子，於2021年2月接種首劑科興疫苗後兩天死亡，成為本港首宗懷疑與接種新冠疫苗有關的死亡事例。經過6日研訊後，死因庭陪審團最終一致裁定死者死因存疑，而導致死亡的疾病或傷害是急性肺水腫。裁決顯示，陪審團不能確定死者出現急性肺水腫的原因。案件編號：CCDI 680/2021