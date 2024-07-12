港燈網電供電 過渡屋節能減碳

【本報訊】香港社區組織協會在柴灣常安街發展過渡性房屋項目「喜越」，合共提供103個單位，今年5月已入伙。該項目有不少節能減碳安排，港燈昨日表示，項目由興建時便以網電供電，全數單位獲資助的電器又是節能電器，包括高能源效益的冷氣機、電熱水爐、電磁爐和抽油煙機等，有助減少建造期的碳排放，又能省減日常能源開支。居民表示，在過渡屋的生活體驗與之前劏房生活比較，實在有天淵之別。

取代柴油 降噪音污染 港燈透過「智惜用電建築工地」服務，在項目施工期間，以網電供電取代柴油發電機發電，既減少碳排放，又能大大減低噪音及空氣污染，工地人員和附近居民受到的影響均大減。同時，該公司亦透過「節能共享資助計劃」，資助社協在單位採用多款節能家電。

港燈發言人表示，「喜越」是港島區首個以組裝合成建築方式建造的過渡性房屋項目，大大縮短施工時間和減省人手。據介紹，「智惜用電服務」至今已經資助港島區7個過渡性房屋項目，超過250個單位採用節能電器，並為個別項目工地提供網電供電，協助節能減碳，改善基層市民的生活質素。有關項目所提供的單位合共可容納約800人。