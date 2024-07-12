當局：未來10年供三千公頃熟地發展

【本報訊】外界指欠缺土地建屋及發展，發展局局長甯漢豪昨在一個有關房地產發展動向的論壇上指出，政府已鎖定7,000公頃土地供應來源，而在未來10年，將陸續按土地來源的推展，進行研究、設計和工程，並供應其中大約3,000公頃的熟地。當局會繼續聚焦提速提效，通過多管齊下策略全力推展多個主要的造地項目，穩定供應。

學習與市場「傾偈」 甯漢豪認為政府在努力做好土地的同時，亦要審時度勢，學習與市場「傾偈」， 審視土地用途是否需隨着時間的轉變而有所調整。不過她強調，如果只着眼於當刻經濟情況，不努力向前走，不做好土地規劃，日後連審時度勢的條件都沒有。

針對土地供應，她指政府必須確保有充足的供應，才能打破發展制約，推動產業發展，增強發展動能。在朝高質量發展邁進的同時，亦要處理市民住屋問題，改善居住環境，提升生活質素。

甯漢豪又重申，發展北部都會區是重中之重，可提供新土地，支持創新科技的發展，拓闊香港的產業發展藍圖，成為香港發展的新引擎，亦可與大灣區城市協同發展。