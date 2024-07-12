港鐵重鐵網絡 每晚完成200工作

換軌枕駁至東涌東 料2029年竣工 港鐵日間列車服務長達19個小時，只有停駛後的「黃金兩小時」供維修及養護工作，過千名工程人員每晚都要爭分奪秒。隨着鐵路網絡擴展及多個新鐵路項目陸續展開，現時整個港鐵重鐵網絡每晚須完成逾200項工作，其中東涌延綫現進行軌枕更換工程，為正線改道及接駁新軌道至未來東涌東站作準備。港鐵預計所有工程按計劃進行，料可於2029年如期完工。

港鐵公司總經理-基建維修謝福深表示，港鐵重鐵網絡每晚需進行超過200項工作，以本月1日至7日為例，整個網絡完成約1,900項工作。最大挑戰之一，是在現有鐵路線上興建新鐵路線及新車站，既平衡現有鐵路的保養維修需要，亦要按新鐵路項目工程時間表依時完工。有時不同工程團隊須在同一段軌道位置施工，專責團隊會研究調整工序或縮細施工範圍，讓團隊可「背靠背」同時施工，在安全的前提下，完成最多工程。相關工作包括維修軌道道岔、使用超聲波軌道探測車檢查軌道、以及架空天線的維修保養等。有時更要因應不同類型的突發情況，例如路軌問題等，當晚安排緊急維修。

背靠背施工 安裝新道岔 港鐵公司總基建拓展及資產工程經理劉文鋒介紹了興建中的東涌東站，東涌綫一段正線路軌將向北改道，接駁新站，改道工程是在新站對出約1.2公里、現正營運的路軌進行，由於工程須分拆為數以百計的細份進行，整個改道工程前後共需數百個晚上施工，每周約有3晚可進行新線工程。工序包括調校路軌，在路軌分岔的位置安裝新道岔，即俗稱的「波口」，讓列車由原來路軌駛往另一條路軌，或將來自兩條路軌的列車匯入同一條路軌的鐵路設施。

劉解釋，由於夜間工程時間有限，且須確保日間行車安全，工程團隊每次調校路軌左右或上下移動的幅度只有5厘米，故部分路軌需要來回6、7次方先可完成。工程人員還須因應新舊路軌的走線，更換承托及固定路軌的軌枕，期間須將重約300公斤的混凝土軌枕移走，再將重約100公斤的合成軌枕放置於路軌下方，每晚只可更換兩至5條新軌枕，所以每晚工程人員都在與時間競賽。