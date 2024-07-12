VTC辦逾140課程 供1.3萬學額

【本報訊】文憑試快將放榜，職業訓練局（VTC）昨天公布，2024/2025學年會開辦超過140項全日制學士學位、高級文憑、基礎課程文憑、職專文憑及文憑課程，當中超過120項為資助課程，提供約1.3萬學額。VTC指會於放榜日至22日進行網上統一收生，已報名並獲「有條件取錄」的申請人，如放榜成績符合入學條件，將變成正式收錄，所有獲派學位的學生，須於本月22日中午前，完成註冊手續。

放榜日至22日網上收生

新申請人及沒有「正式取錄」的申請人，則可於「統一收生計劃」時間內，在網上報讀心儀課程。而所有獲派學位的學生，必須在22日中午12時前於網上辦妥註冊手續，否則所派學位即屬無效。職訓局高級助理執行幹事郭展幹表示，今年優化了校長推薦計劃，所以校長推薦時，很多都會提供中學同學在非學術範疇的表現，例如體育、創新科技等，即使成績未達標都有機會獲取錄，透露今年的申請數目較去年大幅增加一倍；而且不同學科都收到校長的推薦申請。