理大增「科研與創新」副修課程

【本報訊】文憑試放榜在即，各大專上學院都磨拳擦掌，香港理工大學表示，下學年將因應社會需求新增食品科技與食物安全（榮譽）理學士組合課程，及城市信息學及智慧城市（榮譽）理學士課程，並新設副修科目「科研與創新」，開放予2024/25學年入學的一年級學生申請。另外亦將開辦17個碩士及博士課程，涵蓋人工智能、金融科技等，以回應社會需求。

今屆文應試通識科被公民科取代，並只設「達標」或「未達標」，理大亦繼續彈性收生措施，考生若其中一科失手、比合格成績低一級者，仍有機會被理大酌情取錄，不過公民科則必須「達標」，「未達標」則不符合要求，同時理大課程須放在聯招申請的Band A當中。

都大供560資助學額 都會大學李嘉誠專業進修學院（LiPACE）則將於2024/25學年開辦15個全日制高級文憑、兩個全日制文憑及應用教育文憑課程。當中醫療護理、數碼時裝設計、工程學（土木工程）、室內設計、度假區及主題樂園管理、旅遊及航空業以及旅遊及款待業高級文憑課程獲納入「指定專業/界別課程資助計劃」（SSSDP），合共560個資助學額。院長曾德源表示，近年每年平均接獲約5,000至6,000份申請，料今年入學申請會較去年同期增一成，當中醫療護理、心理學及犯罪學高級文憑最為熱門，增幅與課程具特色等因素有關，而去年內地生佔總數更上升至約14%至15%，預料人數會繼續上升。