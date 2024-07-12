澳門消息：黑客襲澳門保安部門 網站手機App服務受阻

【本報綜合報道】澳門的保安部門自前日晚上8時起，多個網站遭受到攻擊，令網站服務受阻，但出入境並無受影響。澳門當局表示，因受到來自海外的分散式拒絕服務攻擊，導致保安司司長辦公室、治安執法部門、消防局、保安部隊事務局及保安部隊高等學校網站及手機應用程式服務均受阻。當局稱已立即聯同電訊營運商開展應急處理，盡快恢復受影響服務。同時，治安執法部門已啟動刑事調查工作，追查犯罪源頭。

海外網攻 無礙出入境 其後，經阻隔分散式拒絕服務攻擊的供應商與保安部隊技術人員修復後，約於當日晚上8時45分，上述網站服務已恢復正常，但經澳門電訊的網絡（寬頻及流動網絡）仍然不能訪問上述網站，而透過其他電訊營運商的網絡則能正常訪問上述網站。其後，澳門電訊技術人員在修復過程中未能即時作出適當處理。及後經該公司修復後，約於同日晚上11時13分，透過澳門電訊的網絡也可正常訪問上述網站服務。

當局已責成提供阻隔分散式拒絕服務攻擊的澳門電訊徹查有關事件，並要求提交報告及改善方案，避免同類事情再發生。