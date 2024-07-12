近7成受訪者 認同立法規管網約車

【本報訊】的士與網約車爭議不止，運輸及物流局規管網約車平台研究早前向立法會提交文件，建議規管網約車平台。有政黨昨日發布一項網約車平台的問卷調查。結果顯示，有68.6%受訪者認為要立法規管網約車。該政黨議員認為，目前網約車平台百花齊放，市民往往不清楚應用哪個平台，引起不健康競爭，應加強統籌規管。另有議員認為，政府可於一年之後待的士車隊落實後檢驗成果，調查乘客的需求，再考慮要否規管網約車。

議員倡的士車隊落實再議 有政黨於6月19日至7月7日期間，以電話及網上平台問卷調查，共收到超過1,400份有效回覆，結果顯示，有68.6%受訪者認為當局要立法規管網約車；只有約31.4%的受訪者認為政府不應該立法規管。對於立法監管及考核網約私家車司機及供接載的車輛必須擁有合法的執照，有超過76.7%及81.8%的受訪者表示贊同。

調查又顯示，有64.2%的受訪者支持的士車隊計劃。有56.1%受訪者表示，在的士車隊計劃提升的士服務的情況下，會轉為使用網約的士車隊服務。該黨議員認為，現時網約車平台過多，不便於市民和旅客使用，亦引起不健康的競爭，希望政府將網約的士集中於一兩個平台。