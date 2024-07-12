啟德青年運動場 草坪照明完成安裝

【本報訊】啟德體育園明年上半年便會啟用，據該項目團隊介紹，啟德青年運動場的草坪及戶外照明系統完成安裝後，其他同樣符合國際標準的場地設施如徑賽跑道及田項設備等，亦將陸續完成安裝及進行測試，項目工程已進入最後建設階段，預計主要設施可在今年年底前落成；待檢視試業活動及各項測試滿意後，啟德體育園明年上半年啟用。體育園致力配合政府推動及落實體育盛事化，在沒有賽事或活動時，相關設施亦會開放適當的時段供市民跑步和健行等。

將開放供市民跑步 九龍城區議員日前視察啟德青年運動場工程進度及最新設施，據項目團隊表示，啟德青年運動場的戶外照明系統，符合多個國際標準和指引，包括國際足協、世界田徑聯會的照明標準，可以舉辦不同的國際及本地體育賽事。

而場內的照明系統亦參考國際大型體育場地設施的規格，可配合不同用途而適當調節照明度，例如練習、比賽、社區活動、市民使用場地跑步或健步等，讓使用者能在合適的光度下進行各項活動，而照射範圍亦集中於場地之內

啟德體育園設有一個可容納50,000個座位，並配備開合式上蓋的主場館；一個可靈活配置座位的室內體育館，透過伸縮或移動座位，可配合不同的體育運動以及舉辦多達10,000名觀眾的活動；還設有一個可容納5,000個座位的公眾運動場。