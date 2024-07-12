邀遊客過夜 旅發局派50萬份夏日三重禮

【本報訊】香港旅遊發展局正展開全新夏日推廣活動「香港．樂在當夏」，昨日起向所有訪港過夜旅客送出50萬份「夏日三重禮」，每份包含交通觀光、零售及餐飲3款優惠券各一張，每份價值最高可逾500元，旅客可在參與活動的超過200間本地酒店辦理入住時，或到旅發局指定專櫃免費領取。每名訪港過夜旅客限取一份。

送交通觀光零售餐飲優惠券 交通觀光優惠可從5項優惠中選擇一項，當中包括港鐵機場快綫單程票或港鐵遊客全日通的買一送一優惠，或是以優惠價20元享用天星海港遊、電車全景遊或九巴旅客日票；餐飲優惠券方面，旅客於逾270個商戶、全港逾1,000間「優質旅遊服務」計劃認可食肆及酒店食肆消費滿200元即減100元；零售優惠券則可在逾100個商戶、全港逾2,700間「優質旅遊服務」計劃認可零售商舖及景點商店購物滿200元即減100元。

所有訪港過夜旅客須出示旅遊證件正本，憑住宿訂單、來回機票、火車、巴士或船票，證明在港逗留一晚或以上，皆合資格領取。旅客在抵港後可直接於參與活動的逾200間本地酒店辦理入住時，按入住人數領取，或是於旅發局換領專櫃出示憑證領取。