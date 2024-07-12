舉報指南 料明年下半年完成 議員倡納業界課程

【本報訊】條例草案強制包括社工和兒童住宿照顧服務院舍院長、醫護和輔助醫療人員、教師和寄宿學校舍監等25項專業人士須舉報嚴重虐兒個案，議員李世榮指條例需要《強制舉報者指南》的配合，但至今仍未聽聞推出，建議指南需盡快納入相關遵守法例的專業界別課程之內，以免準專業人士或專業人士誤墮法網。

當局預計指南將於明年下半年完成，亦會因應專業團體提供的資料，並運用科技手段將指南做得最好，以判斷是否虐兒並作出匯報，相信所有專業人士都願意配合。

政府上月底推出《強制舉報者指南》綱領，指南有目錄、舉報決策流程圖及輔助分析框架的草擬本，內容涵蓋身體虐待和性侵犯範疇，以及與舉報相關的事宜，以協助專業人士初步理解識別目標個案，及早識別、舉報和介入，同時減少濫報情況出現。

據當局早前提交立法會的文件指出，懷疑身體虐待強制舉報決策流程圖主要分為3大框架，包括「是否有合理理由懷疑兒童遭受身體虐待」、「兒童是否正遭受嚴重傷害」及「兒童是否有遭受嚴重傷害的實際風險」，同時列出部分例子。

文件又提到，社會福利界、教育界及醫療衞生界組成的專業顧問團會繼續制訂指南工作，包括擬備作出舉報決定的舉報決策流程圖、輔助分析框架和各類須舉報的懷疑嚴重虐兒個案的情境範例，以期在立法會通過條例草案後的18個月過渡期結束前早日完成指南。

團體籲豁免性侵案助跟進 針對舉報虐兒個案方面，港大兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強認為，醫護人員有足夠經驗判斷懷疑虐兒個案，例如兒童的傷勢是否有新有舊在不同時間造成，有無不合理的嚴重受傷例如骨折，以及受傷位置不尋常，包括在臀部、大腿內側等，他期望政府在18個月準備期，為醫護人員提供更多培訓。

性暴力危機支援中心「風雨蘭」總幹事莊子慧指處理性侵個案要重視當事人情緒，如果專業人士將重點放於舉報及其刑責，會造成本末倒置。她指遭遇性侵的少年人好多時有自己的想法和考慮，影響求助意願，中心曾接觸一些未成年性侵受害人，表明當條例通過，會考慮延遲至成年後才求助，以免自己個案被舉報。她又提及部分外國容許豁免舉報性侵個案，以便讓受害人更放心舉報及機構更好跟進，希望港府考慮相關做法。