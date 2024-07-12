強制舉報罰得輕 草菅童命

拍板囚3個月封頂 防虐兒恐碰釘 虐兒個案屢創新高，為保護兒童免受虐待，立法會昨三讀通過《強制舉報虐待兒童條例草案》，並將於刊憲18個月後生效。議員曾就罰則是否「加辣」激辯，議員田北辰直指法院判刑一向從寬不從嚴，過往最高刑罰「10年不出現一次」，故提出修正案建議把刑罰由判囚3個月提高至一年，才能體現法例的阻嚇力，讓人有足夠時間痛定思痛、深切反省。但最終政府修正案獲得通過，田的修正案則不獲處理，防止虐兒情況恐碰釘。有贊成「加辣」的議員亦指提高罰則才可避免濫報的情況。

條例草案強制25項專業人員，如明知兒童遭受虐待，在沒有合理辯解的情況下不作舉報，會按受虐人所受傷害的嚴重性而作出「兩級制」的懲處，分別為循簡易程序定罪並處以第5級罰款，即5萬元；或循公訴程序處以第5級罰款和監禁3個月的最高刑罰。

議員促加辣監禁一年 議員討論的焦點主要圍繞監禁期是否「加辣」。田北辰提出的修正案，建議將最高刑罰提高至監禁一年。他引述社署數字，指今年頭3個月有411宗新登記的保護兒童個案，當中有291宗的施虐者是父母和家人。他指很多虐兒個案都是持續地發生，質疑究竟是無人理、無人知抑或知情不報，又指本港法院判刑一向從寬不從嚴，最高刑罰「10年不出現一次」。

田以童樂居虐兒案為例，其中一名被告4度拉扯男童致對方受傷，僅被判監3個月，判刑只及最高刑罰2.5%，按此推算，違反強制舉報條例即使判監亦可能在囚兩日，完全不合理。他強調懲罰除了起阻嚇作用，還要讓人有足夠時間痛定思痛、深切反省。

實施初期料濫報湧現 但亦有不少議員認為不宜「加辣」。議員鄧家彪指草案的核心問題是刑罰要多重才恰當，但政府聽取持份者意見後，把罰則定為兩級制、最高懲罰可判囚3個月。他認為經修正的法案已是最好、最恰當、最值得支持，他指刑罰「加辣」未必會更好地保護兒童，反而是適得其反，會出現大量濫報個案，攤薄調查隱密虐兒案件的資源。

金融界議員陳振英指監禁3個月和第5級罰款的做法，與金融業界需要提交反洗錢可疑交易報告的法例罰則是一樣，他估計法例在實施初期會出現濫報情況，事關不舉報就有機會負上刑責、留案底。儘管舉報虐兒個案不會上千上萬宗，但勞福局要準備足夠人手，增加幼兒住宿和照顧服務。

政府修正案三讀通過 辯論長達7小時，在政府的修正案獲通過後，田的修正案則不獲處理。草案最終以79票贊成及一票棄權下獲三讀通過。對於有議員提出要加重監禁罰則，勞工及福利局局長孫玉菡在會後重申，政府提出的修正案，已仔細考慮法案委員會過去一年的討論及所有意見，強調只要有監禁的條文，就會有足夠阻嚇力。

田北辰會後重申其修正案提高的是最高罰則，不是最低罰則，而過去法庭判罰的個案基本上沒有判處最高罰則，故對有議員稱會因為其「加辣」刑罰而增加濫報情況，質疑是否合理。另一議員張欣宇也稱，田的修正案因政府修正案通過而失去提出的機會，認為不公道和遺憾。他更質疑最高判囚3個月會較12個月更能避免濫報的說法，又指政府最高刑期的考慮點，即對洗黑錢和犯毒知情不報罪行最高刑罰都是3個月，但2000年政府已稱3個月刑罰不足夠，只因為技術原因才不能提高至12個月。

強制舉報虐兒草案重點