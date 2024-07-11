零售吊鹽水 港官仍吹水

虛談廢務，浮文妨要，恐非當今所宜。5月零售業總銷貨價值的臨時估計較去年同月大跌11.5%，已是連續兩個月出現雙位數跌幅，業界預料6月跌幅將擴大至15%，說是一潭死水也不誇張。面對此情此景，言必稱會為業界「搭台」的特區政府，始終未見有效的振市招數，甚至還大言炎炎「10間店舖結業的同時有16間開業」，堪稱跟正在吊鹽水的零售業活在兩個平行時空。

會計界議員昨日在立法會大會提出口頭質詢，詢問當局有否檢視在非旅遊區營運的零售及飲食業中小企，最近半年的經營情況，是否受市民北上消費熱潮影響而愈趨困難，直指「一條街50個舖位有10個空置，仍可能有人投資，但日後如果只剩下一半店舖願意開門，就真的沒人投資」，促當局進行有系統調查，真正掌握民生社區消費情況。

別說位處非旅遊區的中小企經營困難，執笠如潮，就算位處傳統旅遊區的零售餐飲店舖也不見得有起色。銅鑼灣一間以「變形金剛」作招徠的餐廳，開業只有一年多，最近傳出頂手招租消息；而位於將軍澳的分店，又被傳經營只有短短半年便關門大吉，反映生意難做的冰山一角。事實上，不管是否旺區，最近都多了食肆頂手招租，只求有人肯接手租約，將生財工具免費送贈也在所不惜。這種情況在過去絕無僅有，現在卻變得普遍，市道之差，可見一斑。

很可惜，港府不僅一本通書讀到老，至今仍指望內地旅客打救經濟，就連所謂的為業界「搭台」，也是不切實際。君不見，面對零售數據跌跌不休，港府至今仍搬出盛事說事，認為有助刺激消費氣氛。但別說不少盛事濫竽充數，就說最近在中環海濱舉行的充氣版「世界奇觀」便是劣評如潮，連原創者都批評外觀太醜，不合比例，要求停辦，港府簡直面目無光。

港官一味吹噓全年200多項盛事，可帶動72億元消費額，但有關數字從何而來，完全沒有解釋，反而零售數據不斷下跌卻是不爭的事實，豈是港官自我吹噓就能粉飾太平？昨日商經局回覆議員提問時，亦僅提出存在已久的中小企貸款計劃當作「做咗嘢」的擋箭牌，連會否面對現實進行統計也避而不答，怎麼可能掌握真正市況？何況中港兩地不斷融合，一小時生活圈加速港人北上，而且不限於到深圳消費，深中通道開通後，連中山也擠滿港人身影。港府一味以平平無奇的盛事敷衍輿論，再不然就以中央送大禮當作政績，包括開放更多個人遊城市、提高內地旅客購物免稅額，以及中央贈送熊貓都當成「成功爭取」。香港愈來愈乏味，愈來愈不思進取，競爭力當然也是一蟹不如一蟹。

流水落花春去也。外面的世界不斷進步，香港卻原地踏步，當中小企吊鹽水，高官還一臉興高采烈到內地「揀熊貓」，笑得比任何人還要歡暢，益發予人不知民間疾苦之感。一橋之隔的澳門不斷有新型休閒設施落成，深圳靚過香港IFC的商場比比皆是，香港究竟還有甚麼拿得上枱面的優勢，跟別人一較長短？