龍七公：「鍋包肉辦公室」為何惹吐槽

在內地黨政機構「部委局辦」序列中，「辦公室」是一類重要的設置。從中央到省市縣各級，普遍設立各類辦公室，如財辦、外辦、農辦，改革辦、法治辦、網信辦、金融辦，機構編制辦、軍民融合辦等。最近，吉林高調成立了一個新機構「鍋包肉辦公室」，並由商務局局長兼任該辦公室主任。

這一舉動達到了博出位的效果，但也惹來大量質疑群嘲。當地出面回應，該辦公室不增加編制，在現有機構基礎上掛牌。事實上，近兩年隨着一些地方「網紅美食」的興起，當地也有相關機構的成立，如柳州螺螄粉學院、天水麻辣燙協會，但都並未像鍋包肉辦公室這樣引發輿論反彈。原因在於前者是技術培訓機構或民間組織，而後者則帶有強烈的行政色彩和權力烙印。

若鍋包肉辦公室已到了非設立不可的地步，那只能說明當地行政效率低、營商環境差，凡事不來個辦公室就不會幹活。以此類推，以後是否還要再組建「小雞燉蘑菇辦公室」、「豬肉燉粉條辦公室」？反之，若可設可不設，在當下財政吃緊、高層號召各級政府過緊日子的情況下，就應不設。但鍋包肉辦公室終究是亮相了。一個辦公室成立，即便是不增加官員編制，但總要發文件、撥經費、搞評比、大檢查。無利不起早，如果沒有好處，官員們怎會有如此高的熱情去頂着輿論質疑去推動設立呢？

輿論之所以有強烈反應，實在是大眾對該類辦公室心有餘悸。相比部、委、局等機構，辦公室通常用來處理協調某項專門工作，類似於差遣使職，優勢是方便靈活。正因如此，其權限的界定就存在極大的彈性空間，成為跑馬圈地與利益割據的工具。

成立容易撤銷難 十多年前，鄭州、西安等地都設立了「饅頭生產銷售管理辦公室」。在北方的麵食大省，饅頭對於老百姓，差不多相當於汽油與汽車的關係，屬於頭號剛需。饅頭本來就要面臨工商、衞生、質檢、糧食、城管等多部門「九龍治水」。而饅頭辦成立後，大權獨攬，強令統一麵粉進貨渠道，辦理饅頭證件，開展執法檢查。市、區兩級饅頭辦爭權奪利，各自為「饅頭證」開價，甚至為搶奪罰款大打出手。

成立容易撤銷難，在這樣的情況下，饅頭辦依舊存在多年，饅頭行業被搞得烏煙瘴氣，唯一的贏家就是操盤的官員，賺得盆滿缽滿。西安市糧食局局長兼饅頭辦主任李西安後來外逃，去年被中紀委緝捕回國。身兼二職的李西安，當年一手管麵粉供應，一手管饅頭生產，哪個企業敢不唯馬首是瞻？

說到底，無論饅頭辦還是鍋包肉辦，都是政府職能錯位的產物。「官本位」思維根深柢固，權力插手一切，將市場作為附庸。其實，淄博燒烤、天水麻辣燙的火爆，恰恰是市場自發的產物。試圖用「看得見的手」來烹調鍋包肉，恐怕到頭來變了味道，縱然曇花一現也難以長久。