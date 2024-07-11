笑看天下：再鼓吹全力援烏的聯想

北約峰會周二起喺美國首都華盛頓召開前夕，俄羅斯周一大規模空襲烏克蘭首都基輔、中部及東部城市，包括基輔一間兒童醫院，各地死亡人數增至40多人，逾170人受傷。烏克蘭空軍指，38枚來襲導彈中嘅30枚被擊落，俄方不斷強化轟炸戰術，今次導彈嘅飛行高度極低。烏克蘭國防部長烏梅羅夫則稱，烏軍仍缺乏足夠嘅防空系統，呼籲西方盟友立即提供更多防空武器，協助烏國保護城市和基建免受俄羅斯定期空襲。

備受退選壓力嘅美國總統拜登，周一仍透過白宮發表聲明，指喺呢個重要時刻，全球應該與烏克蘭站在同一陣線，不應忽略俄羅斯的暴行。拜登則表示，烏克蘭總統澤連斯基會出席北約峰會，雙方會見面，明確表達支持烏克蘭，美方將與盟友宣布加強援烏新措施。

有關烏克蘭嘅指控和美國對俄羅斯嘅指摘，俄羅斯國防部否認攻擊烏克蘭民用設施，指俄軍使用高精度遠程武器打擊烏克蘭軍工設施和航空基地，是烏國發射嘅防空導彈墜落破壞民用設施。這好比每次以色列炮轟加薩嘅民房或醫院，都話「精準」，都話有哈馬斯恐怖分子匿藏其中一樣。戰火紛飛，炮彈冇眼，又豈能不牽涉無辜平民百姓和婦孺。其實，無論俄烏戰事或以巴衝突，前者要通過對話停火止戰，後者要透過兩國方案解決問題，否則戰事持續，弱勢一方必定死傷枕藉、生靈塗炭！

毛澤東話齋：如果有問題，就要從個別中看出普遍性。不要把所有的麻雀統統捉來解剖，然後才證明「麻雀雖小，肝膽俱全」。從來的科學家都不是這麼幹的。如今再鼓吹全力支持烏克蘭，是否要烏國人民再死多些，才可證明澤連斯基係扶不起嘅阿斗？