撥亂反正：買細開大 豪賭失敗

法國總統馬克龍所屬的中間派聯盟在歐洲議會選舉中慘敗後，他突然宣布提前舉行國民議會選舉，被外界形容為豪賭。馬克龍原意是借助重要性較低的歐洲議會選舉結果，激起加起來佔多數的中間及左翼選民的反右情緒，從而催谷和集中票源，提升自己和中間派的勢力。

不過，在首輪投票中，鐘擺效應並沒有出現，極右「國民聯盟」仍然氣勢如虹，在需要取得過半數票才勝選的首輪投票贏得37個議席，為所有政團中最多，按走勢有機會在次輪投票（只須取得最高票，毋須過半數）中再下一城，取得國會控制權（過半數議席）或組閣權（不過半但最多議席）。

患了極右恐懼症的左派及中間派政團，在忙亂中達成棄保協議，於全國上百個選區中各自退選，以集中反右票源支持餘下的候選人。結果他們的策略某程度是成功了，在兩輪投票後，國民聯盟的總議席數目跌至第3（但已是歷來最好成績）；惟中間派表現仍然欠佳，由原來的國會最大黨跌至排第二。選前不被看好的左翼「新人民陣線」，反而爆冷成了國會的最大板塊（但也未過半）。當中最激最左的「不屈的法蘭西」之「老左膠」領袖，隨即向馬克龍提出組閣和任命總理的要求。

然而，你知，我知，大家都知道，左派並非靠自己實力勝選，而是因為民眾害怕極右勢力上台，以及左派與中間派進行枱底交易，私下棄保配票，令選民亂點鴛鴦的結果。

故此，「買細開大」的馬克龍至今未肯承認敗選，又以確保巴黎奧運順利舉行為由，拒絕接受現任中間派總理的請辭。與此同時，左派內部亦對組閣方式和總理人選爆發內訌。各方爾虞我詐，爭權奪位，互不認輸，比奧運比賽更有看頭！