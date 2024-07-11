強詞有理：栽贓誣陷

這些年美國不停地炒作「中國威脅論」，羅織的罪名千奇百怪，其中一項是「網絡攻擊」，去年起更指控中國政府支持「伏特颱風」黑客組織對美國關鍵基礎設施發動網攻，「造成嚴重破壞及現實傷害」。很明顯，這又是惡人先告狀的老套路，說到網絡攻擊，美國才是始作俑者，它認第二，誰敢認第一？

中方多個部門和機構的聯合調查發現，「伏特颱風」行動始於去年初，是美國政府一手編造的政治謊言，由美國國家安全局、聯邦調查局等情報機關策劃，反華議員、聯邦政府部門以及「五眼聯盟」共同參與，透過製作傳播虛假訊息，渲染網絡威脅，抹黑和妖魔化中國。而真實情形是，2023年5月至今，有美國政府背景的黑客組織針對中國機構的活動總數超過4,500萬次，已被明確網攻的受害單位超過140家。

對此，人們一點也不奇怪，「撒謊、欺騙、偷竊」，正是美國情報部門慣用的三道板斧，對中國更是不擇手段。令人嘆為觀止的是，明明是自己編造的謊言，卻栽贓給中國，明明是自己發動網絡攻擊，卻說成中國政府支持黑客組織，老美撒起謊來臉不紅心不跳，這才是真本事。中方發布針對「伏特颱風」的調查報告後，美方至今保持沉默，大概是做賊心虛吧？

就在今年初，美國聯邦調查局局長克里斯托弗‧雷還在國會眾議院一個聽證會上聲稱，與中國政府有關的黑客組織正在部署攻擊美國基礎建設，目標是水處理廠、電力基建及石油和天然氣管道等，「尋找並準備摧毀或弱化保障我們安全和繁榮的民用關鍵基建」。老美無意中暴露了自己的企圖，他們說中國黑客準備攻擊美國基建設施，其實是美國黑客正在攻擊中國基建設施，這種賊喊捉賊的把戲，早已見怪不怪。從當年維基解密和「走佬特工」斯諾登的揭密，就知道老美手段是多麼的卑鄙。

事實一再證明，美國為了抹黑中國，已到了無所不用其極的地步。早前有外媒踢爆，新冠疫情期間，美國軍方發起虛假宣傳活動，使用冒充菲律賓人的網絡帳戶在社交媒體上抹黑中國科興疫苗，引起當地民眾恐慌和不信任，藉此打壓中國在菲律賓日益增長的影響力。試想想，老美連用來抗疫救人的中國疫苗也不放過，還有甚麼事情做不出來？