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失控打白鴿轉 貨車翻側

貨車翻側壓向圍欄。 貨車翻側壓向圍欄。
貨車翻側壓向圍欄。
【本報訊】昨日早上7時許，一輛貨車沿紅磡康莊道往紅隧方向行駛，當駛至近理工大學對開，貨車疑因天雨路滑失控，在路中打白鴿轉後，最終車頭逆向停下、車身向右翻側壓向圍欄。有途經駕駛人士見狀，懷疑有人被困，遂慌忙協助報案。救援人員接報趕至，初步相信事件中無人受傷，司機留在現場助查。
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