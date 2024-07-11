黑客襲建築師學會 網頁仍未復常

【本報訊】香港建築師學會及建築師註冊管理局秘書處於上周二（2日）遭到黑客攻擊，其網頁至今未恢復。私隱專員公署表示，事發翌日（3日）曾收到學會通報有關事故，據信有數千人受到事件影響。事故中涉及的個人資料包括身份證號碼、姓名及相片等。香港建築師學會表示，事發時已通知有關人員，並有按照網絡專家的指示，做出後續動作減少再受攻擊的風險，事件目前正在調查中。

私隱專員公署表示，此次事件中所涉及的個人資料可能包括身份證號碼、姓名、相片、護照號碼、出生日期、地址、電郵、電話號碼、學歷及僱傭資料。署方已建議建築師學會盡快通知受影響的人員。截至昨日下午約7時，建築師學會的網頁仍未恢復，但網頁端有通告提醒訪問者目前正在維護，且正在恢復會員區的服務。

涉7000人私隱 香港建築師學會會長陳澤斌表示，建築師學會及建築師註冊管理局秘書處在上周二發現電腦系統遭勒索軟件入侵，資料遭到惡意上鎖，已於事發第二日通報執法部門、私隱專員公署及受影響會員。陳澤斌又表示，此次受到影響的涉及7,000人的個人資料，主要包括5,000名會員及秘書處職員等，涉及大學畢業證明等資料，資料主要是用於核實會員資格。陳稱會改善學會的網頁設計，減低受攻擊風險，他強調事件仍在調查，暫未有證據顯示個人資料已外洩。