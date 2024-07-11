貪污投訴捲各部門 警務處104宗稱冠

廉署去年接逾2000個案 升近1成 廉政公署昨日發表《廉政公署2023年年報》並提交立法會。廉署去年接獲超過2,000宗貪污投訴，較2022年上升近一成。政府部門當中，警務處所涉及的貪污投訴為最多，13名被廉署檢控的政府人員當中，有一名警務處人員被裁定罪成。廉署自身去年亦接獲近20宗投訴，但廉署稱大部分投訴無根據，只有一宗投訴屬實。此外，有執法部門昨亦公布其年報，該年報披露，去年有關警察的投訴率較2022年上升超過三成半，投訴數字逾1,700宗。

檢控211人 包括13政府人員 根據廉署的年報，廉署去年共接獲2,001宗與選舉無關的貪污投訴，較2022年增加9%，但相對新冠疫情爆發前的2019年則下降13%。而去年錄得最多貪污投訴的3個政府部門分別是警務處、食物環境衞生署及房屋署，當中警務處涉及104宗投訴屬各部門之冠。年報亦顯示廉署去年共檢控211人，當中包括13名政府人員，其中3人為警務處人員，當中的一人更獲判罪成。

年報亦指出，在私營機構中以樓宇管理業、金融保險業及建造業分別錄得最多貪污投訴。廉署去年亦成功搗破歷來最大宗的樓宇維修貪污案件，並推出《物業管理公司防貪指南》，協助物管公司有效預防貪污及進行風險管理。

年報亦提及，廉署於2023年共接獲19宗對廉署或其人員的投訴，較去年多6宗投訴，當中有14宗並無事實根據，餘下有4宗在年底時仍在調查中。而當中有一宗指控證明屬實，涉及一名助理調查主任，投訴人不滿處理查詢時表現有欠專業，調查後確認該主任言詞無禮不恰當，不過由於涉事人員已離職，廉署未能作出紀律處分。

廉署同時亦公布2023年廉署周年民意調查，調查顯示市民對貪污容忍度平均分為0.3分，96.7%受訪者認為社會廉潔對香港發展重要，反映「廉潔」已植根社會成為核心價值。

此外，98.9%受訪者表示在過去一年內沒有親身遇過貪污，與過去10年的調查結果相若，顯示香港社會高度廉潔。

投訴警察課匯報個案飆35% 另外，有執法部門公布的2023年年報顯示，投訴警察課在去年接獲1,736宗須匯報的投訴個案，較2022年的1,287宗上升超過35%。該執法部門稱，是隨着疫情過後社會復常，與公眾的接觸開始變多，導致接獲有關警察的投訴上升。執法部門又稱，上升的投訴主要是性質輕微的投訴，佔所有投訴約95%。嚴重投訴數字則有所下降，下降幅度約在20%左右。