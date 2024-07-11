非中國籍永居者申「回鄉證」 約20工作天辦妥

【本報訊】國家出入境管理局早前宣布，非中國籍港澳永久居民可以申請來往內地通行證（類似港人的回鄉證），中旅社昨日起開放櫃台辦理，在上環的中旅證件服務中心，設立了兩個櫃枱處理非中國籍人士的申請，不少居港外籍人士前來辦理證件，有申請者表示，可以申辦通行證令他們過境更便捷，有利商務來往。中旅社指，大約20個工作天可以辦妥申請。

有外籍人士表示，申請通行證後，可以方便返內地消費。亦有經常到內地經商的外籍人士前往申請，期望領取通行證後，可以經自助查驗通道過關，加快過關時間。中旅社透露，非中國籍香港永久居民的申請人遞交申請後，大約需要等20個工作天審批簽發，又呼籲前來申請的市民選擇錯峰辦證，不要集中在新措施初期申請。

通行證有效期5年 國家出入境管理局早前宣布，非中國籍港澳永久居民可以申請5年有效期通行證，期間可多次來往內地，每次逗留不超過90天。申請人要先向入境處申請《索取資料申請通知書》，再預約到中旅社辦證。香港約有27萬人符合資格。而在澳門，根據身份證明局數據，至去年12月31日，非中國籍澳門永久性居民約有1.95萬人。