DSE 7‧17放榜 早上9時起發成績短訊

【本報訊】2024年香港中學文憑試（DSE）將在下周三（17日）放榜。考評局提醒考生應按所屬學校的安排，於放榜當日回校領取成績通知書，而自修生的成績通知書會以平郵方式寄出，預計會於7月17日收到，亦可於當日早上7時起登入香港中學文憑試網上服務查閱成績。除發放成績通知書外，考評局亦會於當日上午9時起，向已提供手機短訊（SMS）號碼的考生，發出載有其DSE成績的SMS。而今年起考評局將以「#HKEAA」的短訊發送人名稱發送SMS。

17至22日可申積分覆核重閱答卷 考生若對其成績存有懷疑，可在7月17日至22日提出積分覆核及重閱答卷的申請，每名考生最多可申請覆核4個科目的成績。有關中國語文科及英國語文科，考生可選擇覆核全個科目或分部的成績。學校考生須透過學校遞交覆核成績申請，自修生則須自行透過「香港中學文憑考試網上服務」申請。

天文台預料，放榜當日大致多雲，有幾陣驟雨，考評局提醒如遇上惡劣天氣，會因應情況作出特別安排，屆時請留意考評局網頁，及DSE App的相關公布。假如8號熱帶氣旋警告或黑色暴雨警告信號於早上6時生效，將延遲發放成績通知書、網上查閱成績，及以SMS發放成績的服務。

當警告信號在下午1時或之前取消，學校可於信號取消兩小時後，派員到考評局灣仔辦事處或荃灣評核中心領取考生成績通知書，考評局亦會於信號取消3小時後向已提供SMS手機號碼的考生，發出載有其DSE成績的SMS。

假如警告信號下午1時後才取消，發放成績通知書、網上查閱成績及以SMS發放成績的服務，將延遲一天至7月18日。