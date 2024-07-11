東涌綫延線 黃金兩小時施工

【本報訊】港鐵東涌綫延線工程去年中動工，新增「東涌東」及「東涌西」站（暫名），預計2029年竣工。其中「東涌東」路段工程長約1.2公里，會將現有的東涌綫北移約數十米。東涌綫延線項目經理梁寶寶表示，有關工程具挑戰性，其中關鍵工序包括要在營運中的路軌上安裝道岔、改動部分現有信號系統設備等。為了維持原有路段日常運作，大部分工序需在凌晨收車後的「黃金兩小時」進行，惟亦有部分工程需要無間斷地進行，或會有幾天需要延長非行車時間。

部分工程需無間斷進行 整個東涌綫延線工程預計造價達195億元，當中包括「東涌東」、「東涌西」二站，前者位於欣澳及東涌站之間的填海區，鄰近迎東邨；後者則涉隧道鐵路段，位於逸東邨以西，將為未來東涌綫尾站。梁寶寶指出，為配合東涌東新市鎮發展計劃，會把現有東涌綫路段向北移，並設「東涌東」站。車站設有高架車站大堂，並由行人天橋連接未來東涌東新發展區的住宅、商場等設施。

她續指，東涌東工程需要建設新鐵路路段，再在現有路段上安裝道岔，將原有路段接駁到新路段，亦要安裝架空電纜及改動信號系統。由於工程不少工序需在營運中的東涌綫上進行，為把握收車後的「黃金兩小時」，團隊會將工程拆成不同部分，並預先進行規劃及演習，務求短時間內完成工作。不過她亦透露，部分工序無法拆開，需連續進行數小時，屆時東涌綫或會有數天要延長停車時間。