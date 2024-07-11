下周一推再就業津貼 最高可獲2萬元

【本報訊】當局於去年施政報告宣布，推出為期3年的「再就業津貼試行計劃」，鼓勵中高齡人士重投工作。勞工處向立法會人力事務委員會提交文件，披露將於下周一（15日）推出計劃，每名參加者可獲最高20,000元津貼，處方亦已委聘兩個服務機構協助推行計劃，為參加者提供就業支援及跟進服務。

料6000中高齡人士受惠 文件顯示，所有連續3個月或以上沒有從事任何獲酬工作、並可在港合法受僱的40歲或以上人士，均可參加計劃，預計可惠及6,000名投入就業市場的中高齡人士。參加者連續完成6個月全職工作後，可先獲發最高10,000元的津貼，待連續完成12個月全職工作可另再獲發最高10,000元的津貼；完成兼職工作的參加者可獲發半額津貼。

文件指，聘請「再就業計劃」參加者的僱主，可同時參加「中高齡就業計劃」，獲發在職培訓津貼，勞工處會延長合資格僱主在「中高齡就業計劃」下可獲在職培訓津貼的期限為6個月至12個月。

處方表示，除了繼續為已登記求職者提供就業配對服務，亦已委聘工聯會及港九勞工社團聯會為服務機構，向參加者委派個案主任，提供就業支援和跟進服務，包括按參加者就業需要安排就業諮詢，協助配對合適職位空缺，亦會提供入職後支援及跟進，並協助參加者申請再就業津貼。另外，服務機構已於全港設立12個服務點，派發計劃參加表格、接收津貼申請及處理查詢，並會經不同渠道推廣及宣傳計劃，鼓勵市民參加。

處方又表示，已於「互動就業服務」網站設立專題網頁，提供計劃的最新資訊，讓市民登記參加計劃、搜尋合適空缺及作出求職申請，並將於本月30日及31日在旺角麥花臣場館舉行計劃啟動禮暨大型招聘會；計劃亦特設兩條電話熱線，為參加者提供計劃的資訊及解答查詢。