私了咬耳男 無業漢暴動傷人罪成

【本報訊】無業男子陳真於2019年11月3日在太古城中心外持刀傷人，並咬甩前區議員趙家賢的耳朵。陳在施襲後疑遭人圍毆「私了」，被打受傷倒地。懷疑與「私了」事件有關的6名男子被控參與暴動。當中兩人不認罪受審，案件昨在區院裁決。結果一人罪成、一人罪脫。區院暫委法官高偉雄認為，其中一人所使用的武力，並非不合理及不合乎比例，故最終脫罪。罪成被告須還押至7月20日，與同案4名認罪被告一同判刑。

被告高縫（61歲，文員）及鍾志宏（36歲，無業）於昨日接受裁決。他們否認暴動及有意圖傷人罪，法官裁定高面對的兩罪罪脫，鍾則兩罪罪成。本案原有另外4名被告，其中張潤鋒、容志強及鄭朗穎（25歲至32歲）於開初已認罪，20歲被告徐俊傑在審訊期間改為認罪。徐之後又申請推翻認罪，但被拒絕。

同案文員脫罪 就着高縫方面，法官指高用腳踢陳真的背部，並不是身體要害，力度不算很大，亦不是持續。另外，被告聲稱他以摺疊雙腿的方式束縛陳真，是希望制止他繼續襲擊其他人的說法，並非完全不可信。法官指高當時所作出的判斷，及對陳所使用的武力，並非不合理。另外，高於事發後一直在現場逗留，及後亦在陳真襲擊途人的刑事案件中擔任控方證人。法官不認為當天他有參與暴動的意圖，裁定他面對的兩罪均不成立。

有關鍾志宏方面，經反覆對比影像片段、相關的截圖後，法官裁定使用伸縮雨傘襲擊陳真的人便是鍾。法庭認為，當時陳真頭部血流不止，全身布滿傷痕，鍾仍使用伸縮雨傘不斷大力打他，是完全不合理及不合乎比例。

此外，法庭指出，沒任何證供顯示被告當天需要前往太古城。考慮到全部證供的累積效應，認為毫無疑問鍾在發生暴動後，一直逗留在暴動現場，裁定他面對的兩罪均罪成。案件編號：DCCC 329/2022