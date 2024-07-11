牙醫註冊修例通過 畢業生須實習1年

【本報訊】立法會昨日三讀通過《2024年牙醫註冊（修訂）條例草案》，草案以修改牙科執業的規管架構；並作出相應的修訂。有議員指草案是「市民大眾期待已久」，就牙科生加設一年實習，認為是「應有之義」；亦有議員指牙管會早在10年前發現港大牙科課程存在臨床實習不足的情況，但今時今日要「急就章」，認為「不理想」。

當局指修訂的條文在2025年逐步落實。政府指條例草案第一個目的，是容許合資格的非本地培訓牙醫在港執業，草案建議開放給所有牙醫的有限度註冊，以及為專科牙醫而設的特別註冊，非本地培訓牙醫需獲衞生署醫管局等指明機構聘任全職受僱工作，服務至少5年之後可獲牙管會豁免部分或完全免試，正式註冊並在香港自由執業。

議員斥港大拖延牙管會要求 法案委員會主席張宇人指法案是「市民大眾期待已久」，他指截至2023年年底，香港僅有2,876名註冊牙醫，當中超過45%的牙醫年屆50歲以上，因97年回歸後，香港醫療服務市場一直奉行保護主義，而香港牙醫培訓學位數目極之有限。

至於在審議草案期間，就現時就讀港大牙醫學院的學生需否參與法定的一年實習爭議，他指要求加設一年實習屬「應有之意」，多年來港大牙醫學院卻在學術自由下對牙管會的合理關切和要求「拖拖拉拉」，他指是「極大諷刺」，質疑港大牙醫學院「誤咗學生、誤咗社會」，應該要公開譴責。

但議員林振昇指任何輸入人才和勞工的政策都要評估對本地僱員的影響，近來北上睇牙的港人愈來愈多，對私營牙醫市場有所影響，令人手短缺情況有輕微紓緩，而根據醫療能力推算2023，人手雖然出現短中期空缺，但會在2040年之後開始出現供過於求的情況，有關推算結果更未計算引入非本地牙醫的影響，促請當局密切監察人力供求情況，並在需要時調整非本地牙醫的引入速度。