黃碧雲指受激進派攻擊 焗稱用盡憲制權力

毛孟靜後悔連連 冀起刑點定5至6年 參與2020年立法會初選的47名泛民人士，涉嫌串謀顛覆國家政權而遭起訴，被指是始作俑者的戴耀廷等共31名被告認罪，14人經審訊後被定罪。45名罪成被告當中，參加九龍西初選的毛孟靜等9人，昨在西九龍法院（暫代高院）展開求情。毛孟靜的代表確認戴耀廷曾就初選會否違《港區國安法》徵詢毛的意見，但毛沒有組織初選；黃碧雲的代表則指，黃在論壇中被圍攻，迫不得已下才於論壇中稱會用盡權力，包括否決財案，來爭取五大訴求。

參加九龍西初選的毛孟靜、岑子杰、馮達浚、劉澤鋒、何啟明、黃碧雲，參加「超區」初選的岑敖暉和王百羽，與參選衞生服務界初選的余慧明，昨開始求情。其中何啟明、黃碧雲及余慧明是受審後被定罪。

毛孟靜的代表大狀求情指，雖然案情提及，戴耀廷曾就初選會否違國安法徵詢毛的意見，毛也說過希望國際社會支持，不過大狀強調，毛沒有組織初選，現已深感後悔，建議把量刑起點定於監禁5年至6年。

黃碧雲代表大狀陳詞指，黃沒有參與初選協調會議，無簽「墨落無悔」聲明，且一直專注民生議題。大狀承認，黃曾在選舉論壇中提及，會用盡憲制權力及手段爭取五大訴求，包括否決財案。大狀解釋，當時黃被其他激進參選者攻擊，因緊張及迫不得已下才講出上述說話，並與黃的個性不符。大狀稱，黃在初選中的角色屬被動，應被歸類為「其他參加者」。

岑敖暉盼與妻共度歲月 岑敖暉的代表大狀求情時，讀出岑自行撰寫的求情信。信中提及岑已深切反省，知道無差別否決財案會影響民生、危害國安，現感後悔，希望向公眾道歉。信中亦透露與妻子分隔但愛意依舊，冀可與妻共度歲月；何啟明代表大狀則稱，何已反省且會遠離政治，重犯機會非常低，冀法庭把刑期定於不超過3年；劉澤鋒的代表指，劉當時誤以為其作為合法，考慮到所有因素，法庭應歸類他為「其他參加者」；王百羽的代表則指，即使王屬積極參加者，也不會是該分級的高端。

官着被告勿跟公眾交流 代表馮達浚的資深大律師則稱，本案中的被告有着最好的動機，手段亦屬和平。再者，如初選真的嚴重危害國安，執法人員應在國安法生效後短時間便作出拘捕。然而，執法部門在2021年1月才展開拘捕。

昨日亦發生小插曲，當資深大狀陳詞期間，法官打斷發言，提醒被告不要在開庭期間跟公眾交流，否則會毫不猶豫要求他轉往另一法庭旁聽。餘下的岑子杰及余慧明則於今天續求情。案件編號：HCCC 69,70/2022