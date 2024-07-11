醫健：老有所醫：小腸氣勿忽視

「股溝發脹，放鬆消失」，這樣的情況可能是老友記常遇見的情況。原來這已經是小腸氣的初期徵兆。

甚麼是小腸氣？病因是甚麼呢？隨着年紀逐漸增加或其他原因，肌肉層薄弱，造成缺口，內臟從缺口突出，那就是小腸氣了。常見的部位有股溝，肚臍或術後疤痕位置。

男比女更易中招 哪類病人會比較會容易有小腸氣？男士比女士有小腸氣的機會可高達10倍。另外一些長期咳嗽或小便困難的老友記亦會比較容易患有小腸氣。雖然女士患小腸氣的機會比較少，但亦不是沒有可能，尤其是懷孕婦女。

如果忽視小腸氣，可能會引致併發症。例如腸閉塞，甚至乎腸壞死，有併發症才去接受治療，除了風險更高外，需要做的手術亦會更複雜、康復時間更長。其實只要及早發現，手術治療亦不複雜。手術治療一般分為傳統開放性手術及微創手術， 兩種手術方法亦各有好處。

先說傳統開放手術，一般會在患處開刀，找到缺口後再用針線及人工網修補。這治療方法有很悠久的歷史及顯著的成效。而且開放性手術可在半身麻醉或局部麻醉的情況下進行，為那些全身麻醉風險高的老友記提供另一選擇。

至於微創手術在這20年間已十分普遍及流行。外科醫生會在患處附近開幾個5毫米至1厘米的小孔，然後放進微創儀器及鏡頭，找到缺口後放入人工補膜去修補。微創手術有別於傳統手術的地方是傷口細，術後痛楚少，病人亦能痊愈得更快。

當然，微創手術的技術要求也相對高一些，需要有微創經驗的醫生來進行手術。

最後，選擇哪一種手術，最好還是與外科醫生商量後才決定。

外科專科醫生 周文寶

老有所醫計劃