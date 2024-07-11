顧慮醫療需要 跨境安老人數少

【本報訊】香港人口高齡化，政府鼓勵長者到內地安老。針對政府推行的「廣東院舍照顧服務計劃」，當局指截至今年3月底參加計劃的香港長者約170人，有議員指參與長者少，反應未如理想，認為長者因顧慮醫療需要，因而對跨境安老卻步。

議員林順潮昨日在立法會提出口頭質詢，指近年北上安老漸成風氣，社會福利署於去年7月放寬參與「廣東院舍照顧服務計劃」的營辦者參與資格，至今政府收到及批准多少宗申請。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，由去年7月開始放寬廣東院舍照顧服務計劃的營辦機構參與資格，無論非政府機構或私營機構，只要曾提供資助安老院舍服務且紀錄良好，都可以申請將其位於粵港澳大灣區的內地城市安老院納入計劃，社署至今共收到7宗申請，當中兩申請獲批，由2024年5月加入計劃；其餘4宗申請正審核中，一宗被拒。

當局同廣東省民政廳已簽訂合作意向書，開展探索共同指定的大灣區內地城市的內地機構營辦安老院參加計劃，而有關院舍是廣東省民政廳根據星級養老機構名單中被評為4星或以上，和至少兩年營運紀錄。局方正實地考察，讓更多合適院舍加入計劃，以提供更多選擇，有關計劃的開支是3,250萬元，而截至2024年3月底參加計劃的香港長者約170人。

議員陳永光指計劃只得170長者參與，反應未如理想，認為長者因顧慮醫療需要，因而對跨境安老卻步。他詢問當局把計劃擴展至更多院舍的同時，會否推出跨境醫療和福利過河的措施，讓長者安心參加計劃。

研改善醫療券 孫指長者選擇跨境養老，除了着眼醫療配套，還會考慮到子女或親友的探訪，當局會積極研究優化醫療券的安排，又指香港長者只要入住計劃下的內地院舍半年左右，就可以申請居住證繼而購買醫保。他又強調即使入住香港的資助院舍也要付費，然而計劃下的內地院舍是完全免費，且有6個月的試住期，局方只要力所能及，會盡量協助跨境養老。