公院半年錄59宗醫療事故

【本報訊】近年醫療事故頻生，醫衞局早前責成醫院管理局，全面檢視公立醫院管理系統性問題和改革需要。醫管局向立法會衞生事務委員會提交文件，顯示過去半年間共錄得17宗醫療風險警示事件，以及有42宗涉及重要風險事件，合計有59宗醫療事故。

立法會衞生事務委員會將於明日舉行會議，議程包括討論長者醫療券大灣區試點計劃、公營醫療服務收費檢討，以及公立醫院服務的質素及安全等事項。

根據醫管局提交在過去10年接獲醫院呈報的醫療風險警示事件及重要風險事件的文件顯示，去年第四季至今年第一季，共錄得17宗醫療風險警示事件，當中包括8宗「進行外科手術/介入手術程序後在病人體內遺留工具或其他物料」、4宗「錯誤為病人或某身體部位進行外科手術/介入手術程序」、以及3宗「導致病人永久喪失功能或死亡的其他不良事件」等醫療事故。

包括39宗開錯藥 文件亦顯示去年10月起至今年3月31日，已經發生42宗重要風險事件，包括39宗「可導致死亡或永久受損或具重大公共衞生風險的錯誤處方藥物」、3宗「可導致死亡或永久受損的錯辨病人身份事件」。

醫管局表示，局方已於本月2日成立公立醫院系統管理檢討委員會檢視事故，並就不同層面，包括醫管局總辦事處、醫院聯網、醫院、部門及員工的管治、考核、問責、運作、風險控制及合規性進行全面的系統性檢討。