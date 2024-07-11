紫外線穿雲過窗 室內亦應防曬傷

調查揭46%人沒塗防曬霜 保護意識不強 不少人在夏日等紫外線特別高的季節才注意防曬。中大公布調查指，逾半受訪者曾經或現正有皮膚曬傷，色斑及黑色素沉澱等問題，當中近80%未有每天塗抹防曬霜。大部分人防曬意識模糊，如認為室內和陰天毋須防曬，及使用量不足等防曬謬誤。醫生指紫外線會穿過雲層及玻璃，故不論任何天氣及是否外出，亦應注意防曬。

中文大學傳播與民意調查中心於今年4月訪問共507名18歲以上市民。結果發現，有46%受訪者完全沒有塗抹防曬霜，33%間中有塗抹防曬霜；只有21%受訪者每天有塗抹防曬的習慣。受訪者當中，逾半數人表示曾有或現有曬傷或黑色素沉殿問題；40%表示有用護膚品處理皮膚問題。

容易致光老化破壞皮膚 家庭醫學專科醫生陳琳稱，雖然普遍受訪者了解紫外線會曬傷、曬黑、皮膚老化、增患皮膚癌風險，但超過40%受訪者並不知道紫外線可催生皺紋，逾60%受訪者並不知道原來紫外線也會增加患白內障風險，反映受訪港人對光老化及防曬的認識仍有待加強。陽光中的紫外線容易導致「光老化」。陳指光老化正是紫外線對皮膚造成的破壞，導致皮膚老化的現象，包括皮膚鬆弛、黑色素沉澱、產生雀斑、傷口愈合受損等；催生皺紋亦是其中一個長遠而嚴重的光老化現象。

陳指市民對塗抹防曬有不少謬誤，包括誤以為天生皮膚黝黑就不用塗防曬、曬太陽才需塗抹防曬霜，以及只塗具防曬系數化妝品便足夠等。

任何膚色天氣俱需保護 她提醒不論任何膚色、任何天氣以及有否外出，亦均應塗抹防曬霜，面部建議分量至少要有一個硬幣大小，而頸及四肢等暴露在外的皮膚亦應塗抹防曬產品。她又補充，建議女士化妝前應該塗抹防曬霜，因為化妝品的防曬系數不高，不能單靠帶有防曬系數的化妝品。

她提醒市民要留意商品標籤，SPF主要針對防護UVB，延緩皮膚被曬傷及曬紅時間。而PA或PPD是針對UVA的防護力，有助預防曬黑、色斑及光老化的情況，三者的數值愈高，防曬效能愈高，亦建議配合其他防曬措施，包括外出時戴上闊邊太陽帽、佩戴太陽眼鏡及選擇密度較高、寬鬆、深色的長袖衣服，減低紫外線帶來的傷害。