擬推片區地花 加快北都發展

【本報訊】政府正部署發展北部都會區，已知開支或預算已逾2,240億元。發展局局長甯漢豪接受傳媒訪問時指，北部都會區的收地進展順利，未受經濟影響。她又指出該區發展要長遠看，政府亦曾公開承諾在一個10年期內，北都會提供3,000公頃新發展土地，當中四成要在10年內平整，會推行「片區開發」模式及「地花」等模式加快發展步伐。而交椅洲人工島則最遲於2027年展開填海工程，且正進行環評工作。

甯漢豪指交椅洲人工島是未來土地供應的其中一環。談及人工島的發展情況時，她透露爭取最快在現屆政府任內，即最遲2027年展開填海工程。她又指發展局正進行環評，爭取9月前提交環評申請，但亦不想拘泥於哪一個月，並指出先做好環評，希望有個好開頭。

免資產審查上樓 收地順利 至於北部都會區亦正加快發展步伐，在住戶收地方面，現時可免資產審查安排上樓，令安置受影響住戶的工作更暢順。不過，甯漢豪指回收棕地方面出現較多問題，因政府必須提供補償，而隨着回收的棕地數量愈來愈多，適合作業界經營的地段愈來愈少，她期望棕地作業升級轉型，遷往高端的產業大樓。

政府亦會採用多元化發展模式，包括引入「片區開發」模式，即由政府提供區內不同板塊的土地，透過招標形式，交由私人發展商進行土地平整、基建及發展等工程，所有工程開支將由發展商承擔，有助減輕政府現金流壓力。甯漢豪又稱亦會引入「地花」概念，即未完成平整就推出招標，以期加快發展步伐。她舉例指洪水橋多層大廈用地，稍後會推出招標與土地平整同步進行。